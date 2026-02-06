Sarzana gli ufficiali giudiziari si presentano per lo sfratto Lui si uccide accoltellandosi al ventre

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che stavano per eseguire uno sfratto nel centro storico di Sarzana, a La Spezia. Quando hanno bussato alla porta, lui si è accoltellato al ventre, lasciando tutti senza parole. La scena si è svolta in pochi istanti, lasciando la comunità sconvolta.

Un uomo di 64 anni si è ucciso davanti agli ufficiali giudiziari che erano arrivati a casa, nel centro storico di Sarzana, a La Spezia, per eseguire lo sfratto. Per l’esecuzione non era stata chiesta la presenza delle forze dell’ordine, anche se Claudio, riporta Repubblica, aveva più volte manifestato sofferenza psicologica. Da mesi sarebbe risultato moroso, così i proprietari avevano avviato l’iter per richiedere lo sfratto. Ma davanti agli ufficiali l’uomo si è barricato in casa e si ucciso colpendosi con un coltello l’addome più volte. Sul posto sono stati inviati subito polizia e personale del 118.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Sarzana Ufficiali Giudiziari Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, 64enne si uccide a Sarzana Un uomo di 64 anni si è tolto la vita a Sarzana, poco prima dell’arrivo degli ufficiali giudiziari per lo sfratto. Sarzana, uomo di 64 anni si toglie la vita davanti a ufficiali giudiziari: gli avevano notificato lo sfratto A Sarzana, un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che stavano consegnando lo sfratto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sarzana Ufficiali Giudiziari Argomenti discussi: Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, uomo si suicida accoltellandosi al ventre; Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto: si suicida colpendosi al ventre con un coltello; Sarzana, gli ufficiali giudiziari si presentano per lo sfratto. Lui si uccide accoltellandosi al ventre; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, 64enne si suicida. Sarzana, arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto: uomo si suicida con un coltello davanti a loro e i proprietari di casaTragedia ieri sera nel centro storico di Sarzana, dove un 64enne si è tolto la vita al momento dell’esecuzione di uno ... affaritaliani.it Sarzana, gli ufficiali giudiziari si presentano per lo sfratto. Lui si uccide accoltellandosi al ventreL'uomo, alla vista degli ufficiali giudiziari, ha agito togliendosi la vita. Da tempo aveva manifestato sofferenza psicologica ... open.online Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, 64enne si uccide a Sarzana https://gazzettadelsud.it/p=2167253 facebook Un uomo di 64 anni si è ucciso alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. E' successo a Sarzana, la notizia è stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. Tutto è successo ieri sera nel centro storico di Sarzana. L'uom x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.