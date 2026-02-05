Sarzana uomo di 64 anni si toglie la vita davanti a ufficiali giudiziari | gli avevano notificato lo sfratto

A Sarzana, un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che stavano consegnando lo sfratto. Dopo aver resistito e cercato di barricarsi in casa, alla fine, quando gli sono stati notificati gli atti, si è tolto la vita. La scena si è svolta questa mattina, lasciando tutti scioccati. Gli agenti hanno chiamato subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire meglio cosa abbia portato a questa

Prima si barrica in casa, poi si toglie la vita all'arrivo degli ufficiali giudiziari che gli avevano notificato lo sfratto. La vittima, un uomo di 64 anni, viveva a Sarzana in provincia della Spezia in Liguria e da tempo aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. La vicenda Un uomo di 64 anni si è tolto la vita nel momento in cui gli ufficiali giudiziari si sono presentati a casa sua, in compagnia dei proprietari di casa, per sfrattarlo. L'uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all'addome con un coltello. La vicenda è avvenuta ieri sera poco prima dell'ora di cena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

