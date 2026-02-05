Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto 64enne si uccide a Sarzana

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita a Sarzana, poco prima dell’arrivo degli ufficiali giudiziari per lo sfratto. La paura di perdere la casa e l’ansia hanno avuto il sopravvento, portandolo a compiere un gesto estremo. La situazione si è svolta in modo rapido e drammatico, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e tristezza.

Lo sfratto, l’ansia di dover lasciare la sua casa, la fragilità che amplifica ogni cosa, che impedisce di cercare e di trovare soluzioni. La solitudine. Vedere il padrone di casa arrivare con gli ufficiali giudiziari è stato per il suo cuore e per la sua mente come l’innesco di una bomba. Una scintilla che ha fatto deflagrare la sua disperazione. E’ morto per questo. Tutto è successo ieri a Sarzana, nel centro storico. L’uomo, 64 anni e una vita fatta di disagio e problemi, sapeva da tempo di essere sotto sfratto. Ma come sempre accade, dopo tanti anni passati tra le stesse quattro mura, quella casa lui la sentiva sua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

