Sarno parlano i figli di Gaetano Russo | Vogliamo giustizia

I figli di Gaetano Russo chiedono giustizia a Sarno, dove il negozio di alimentari e panificio di via Sabotino è ormai un luogo di commemorazione. La famiglia si dice sconvolta per quanto accaduto e non si arrende, aspettando risposte e verità. La scena si ripete ogni giorno: fiori, candele e molti cittadini che si avvicinano per ricordare e onorare la memoria di Russo. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Il negozio di alimentari e panificio in via Sabotino a Sarno è praticamente ormai un'edicola votiva con fiori e candele che non si contano. Tutti in qualsiasi maniera possibile hanno voluto testimoniare Vicinanza e solidarietà alla famiglia di Gaetano Russo il panettiere trucidato all'interno della sua attività con inaudita violenza da Andrea Sirica, il trentaquattrenne che è stato arrestato e per il quale la famiglia ora chiede il massimo della pena possibile. Hanno scelto di uscire allo scoperto di parlare davanti alle telecamere delle testate nazionali e locali il figlio Raimondo e le due figlie, protagoniste loro, malgrado dell'assassinio del padre, avvenuto proprio davanti ai loro occhi.

Questa mattina a Sarno è stato arrestato l’uomo che ha ucciso Gaetano Russo.

La polizia ha arrestato l’uomo che ha ucciso Gaetano Russo a Sarno.

