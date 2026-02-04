VIDEO Sarno arrestato l’omicida di Gaetano Russo | le immagini dei momenti concitati

La polizia ha arrestato l’uomo che ha ucciso Gaetano Russo a Sarno. Le immagini mostrano i momenti concitati subito dopo il fatto, con urla disperate, tra cui quella della figlia che gridava: “l’ha accoltellato”. La gente si è subito riversata in strada, spinta dalla rabbia e dalla voglia di vendetta. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, mentre si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Le urla strazianti della figlia: “l’ha accoltellato” e poi la rabbia di chi ha sete di vendetta e subito. Nella scena pubblicata dalla testata Agrotoday c’è tutta la disperazione e la violenza che si è consumata nella notte di mercoledì a Sarno in piazza Sabotino nella rivendita di alimentari e panificio di Gaetano Russo. Il salumiere è ormai privo di vita quando le forze dell’ordine, poco dopo la mezzanotte arrivano sul posto dopo la segnalazione arrivata al commissariato. Oltre alla polizia c’è anche un carabiniere fuori servizio: le forze dell’ordine intimano all’omicida di aprire la porta e poi penetrano all’interno del negozio dove si è consumata la tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Sarno, arrestato l’omicida di Gaetano Russo: le immagini dei momenti concitati Approfondimenti su Sarno Russo Sarno, arrestato l’omicida di Gaetano Russo: il video e la disperazione del figlio Questa mattina a Sarno è stato arrestato l’uomo che ha ucciso Gaetano Russo. Panettiere ucciso a Sarno: Gaetano Russo accoltellato a morte nel suo negozio Questa notte a Sarno, un panettiere è stato ucciso nel suo negozio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sarno Russo Argomenti discussi: Salerno, panettiere di 61 anni ucciso a coltellato a Sarno: arrestato un 33enne; Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 33 anni; Sarno, delitto nel panificio: ucciso panettiere di 60 anni. Indagini in corso; Sarno, Gaetano Russo ucciso a coltellate durante una rapina nella sua salumeria. L'assassino poi si barrica nel negozio: arrestato. Omicidio Sarno, l'assassino rischia il linciaggio durante l'arrestoSono le fasi concitate dell'arresto dell'uomo che l'altra notte ha accoltellato a morte, a Sarno in provincia di Salerno, il titolare di un negozio di alimentari. A riprendere la sequenza è una delle ... rainews.it Panettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enneRicostruita la dinamica dell'omicidio di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria a Sarno (Salerno): era intervenuto per difendere la figlia da un cliente ... fanpage.it Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso la notte a Sarno da un cliente - facebook.com facebook #gaetano russo, il #panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.