Sarajevo in scena al Teatro Civico 14
Questa sera e domani pomeriggio il teatro civico 14 ospita lo spettacolo “Sarajevo”. La rappresentazione si terrà sabato alle 20 e domenica alle 18. Gli appassionati di teatro potranno assistere a questa messa in scena senza spostarsi troppo.
“Sarajevo” va in scena al Teatro Civico 14 sabato 7 febbraio alle ore 20.00 e domenica 8 febbraio alle ore 18.00. Scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi e diretto da quest’ultimo, lo spettacolo è una produzione del Nuovo Teatro Sanità, in collaborazione con Lombardi Creative Studios.In scena.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Sarajevo TeatroCivico14
"Il guardiano" al Teatro Civico 14
Tony Laudadio protagonista al Teatro Civico 14
Tony Laudadio sarà protagonista al Teatro Civico 14 di Casagiove con due spettacoli: sabato 3 gennaio alle 20.
Ultime notizie su Sarajevo TeatroCivico14
Argomenti discussi: SARAJEVO di Mario Gelardi in scena al Teatro Civico 14: una storia di famiglia e guerra interiore; Modigliana, sabato 31 gennaio Chenevier porta in scena Quintetto al Teatro dei Sozofili; Al Teatro Bolivar sarà di scena Chiara Francini con Forte e Chiara; Montecatini, il musical Lupin in scena al teatro Verdi.
SARAJEVO di Mario Gelardi in scena al Teatro Civico 14Sarajevo va in scena al Teatro Civico 14 sabato 7 febbraio alle ore 20.00 e domenica 8 febbraio alle ore 18.00. Scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi e ... napolivillage.com
Sarajevo di Gelardi al Teatro Civico 14: la guerra che resta dentro le famiglieScopri tutti i dettagli riguardo Sarajevo di Gelardi al Teatro Civico 14: la guerra che resta dentro le famiglie . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
STAGIONE DI PROSA, MUSICA & DANZA 2025–2026 TEATRO CIVICO DI SASSARI CONVENZIONE ERSU – CEDAC SARDEGNA "One on One Shakespeare" di Nunzio Caponio e Simeone Latini 19 febbraio – ore 18.00 Teatro Civico di Sassari Ing facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.