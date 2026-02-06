Sarajevo in scena al Teatro Civico 14

Questa sera e domani pomeriggio il teatro civico 14 ospita lo spettacolo “Sarajevo”. La rappresentazione si terrà sabato alle 20 e domenica alle 18. Gli appassionati di teatro potranno assistere a questa messa in scena senza spostarsi troppo.

“Sarajevo” va in scena al Teatro Civico 14 sabato 7 febbraio alle ore 20.00 e domenica 8 febbraio alle ore 18.00. Scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi e diretto da quest’ultimo, lo spettacolo è una produzione del Nuovo Teatro Sanità, in collaborazione con Lombardi Creative Studios.In scena.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Sarajevo TeatroCivico14

Tony Laudadio sarà protagonista al Teatro Civico 14 di Casagiove con due spettacoli: sabato 3 gennaio alle 20.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sarajevo TeatroCivico14

Argomenti discussi: SARAJEVO di Mario Gelardi in scena al Teatro Civico 14: una storia di famiglia e guerra interiore; Modigliana, sabato 31 gennaio Chenevier porta in scena Quintetto al Teatro dei Sozofili; Al Teatro Bolivar sarà di scena Chiara Francini con Forte e Chiara; Montecatini, il musical Lupin in scena al teatro Verdi.

SARAJEVO di Mario Gelardi in scena al Teatro Civico 14Sarajevo va in scena al Teatro Civico 14 sabato 7 febbraio alle ore 20.00 e domenica 8 febbraio alle ore 18.00. Scritto da Biagio Di Carlo e Mario Gelardi e ... napolivillage.com

Sarajevo di Gelardi al Teatro Civico 14: la guerra che resta dentro le famiglieScopri tutti i dettagli riguardo Sarajevo di Gelardi al Teatro Civico 14: la guerra che resta dentro le famiglie . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

STAGIONE DI PROSA, MUSICA & DANZA 2025–2026 TEATRO CIVICO DI SASSARI CONVENZIONE ERSU – CEDAC SARDEGNA "One on One Shakespeare" di Nunzio Caponio e Simeone Latini 19 febbraio – ore 18.00 Teatro Civico di Sassari Ing facebook