Tony Laudadio protagonista al Teatro Civico 14

Tony Laudadio sarà protagonista al Teatro Civico 14 di Casagiove con due spettacoli: sabato 3 gennaio alle 20.00 e domenica 4 gennaio alle 18.00. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della stagione, offrendo al pubblico un’occasione per assistere a una performance di qualità. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di cultura e intrattenimento nel rispetto delle norme vigenti.

In scena al Teatro Civico 14 di Casagiove sabato 3 gennaio alle ore 20.00 e domenica 4 gennaio alle ore 18.00 arriva All'ombra dell'ultimo sole, racconto per voce e musica di e con Tony Laudadio, accompagnato al contrabbasso da Ferruccio Spinetti.

