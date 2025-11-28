Api di OpenAI un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti Ecco chi è coinvolto
Un'aggressione subita da un fornitore esterno della società di intelligenza artificiale ha esposto diverse informazioni e potrebbe portare a tentativi di phishing. 🔗 Leggi su Wired.it
