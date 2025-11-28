Api di OpenAI un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti Ecco chi è coinvolto

Wired.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'aggressione subita da un fornitore esterno della società di intelligenza artificiale ha esposto diverse informazioni e potrebbe portare a tentativi di phishing. 🔗 Leggi su Wired.it

api di openai un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti ecco chi 232 coinvolto

© Wired.it - Api di OpenAI, un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti. Ecco chi è coinvolto

Altre letture consigliate

api openai attacco informaticoOpenAI sotto attacco hacker, rubati i dati personali di decine di utenti - Segnalato un data breach ai danni di Mixpanel che ha permesso agli hacker di ottenere informazioni sensibili relative agli utenti che usano le API di OpenAI ... Lo riporta libero.it

api openai attacco informaticoGrave fuga di dati da OpenAI: cosa è successo - Un breach nei sistemi di Mixpanel espone nomi, email e dati tecnici degli utenti API, riaccendendo i dubbi sulla sicurezza dell’ecosistema OpenAI. Come scrive msn.com

api openai attacco informaticoOpenAI: dati di profilo in pericolo per una recente violazione - Di recente, un incidente ha coinvolto Mixpanel e gli account API legati alla piattaforma di OpenAI. Lo riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Api Openai Attacco Informatico