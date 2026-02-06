Sant’Agata 2026 | viabilità regolamentata e pulizia straordinaria lungo il percorso del Fercolo

Il Comune di Catania ha annunciato alcune modifiche alla viabilità in vista della processione di Sant’Agata del 2026. Le strade interessate dal passaggio del Fercolo saranno soggette a regole temporanee per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare il deflusso della processione. Verranno inoltre effettuate pulizie straordinarie lungo il percorso. Le misure, che entreranno in vigore con la riapertura progressiva delle vie interessate, cercano di gestire al meglio l’afflusso di persone e mezzi durante l’evento.

Provvedimenti temporanei per la sicurezza stradale. In seguito alla riapertura progressiva delle strade interessate dal passaggio della processione del busto reliquiario di Sant'Agata, il Comune di Catania ha adottato una serie di misure temporanee sulla circolazione. I provvedimenti sono finalizzati a garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti dopo le operazioni di rimozione della cera e le verifiche tecniche sull'aderenza della carreggiata. A partire dalla riapertura delle arterie e fino a cessate esigenze, è stato imposto il limite massimo di velocità di 20 kmh lungo i seguenti tratti stradali: Via Antonino di Sangiuliano, tra via Etnea e via Crociferi.

