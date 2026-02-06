Sanremo Lillo e Andrea Pucci co-conduttori | l' annuncio di Carlo Conti con il video della loro telefonata

Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei prossimi conduttori di Sanremo 2026. Durante un video pubblicato sui social, il conduttore toscano ha annunciato che saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci a condividere il palco con lui in due serate. La notizia ha sorpreso molti, dato che ancora una volta il festival sceglie di affidarsi a volti noti della comicità italiana.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti come co-conduttori in due serate di Sanremo 2026. Lillo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Pucci salirà sul palco giovedì 27. L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti attraverso i suoi canali social, con un video umoristico che simula la telefonata ai due artisti per comunicare loro la proposta che, manco a dirlo, è stata accettata.🔗 Leggi su Today.it

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com