Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026. Si tratta di Lillo e Andrea Pucci, che affiancheranno il conduttore durante la prossima edizione del festival. La notizia circolava già da giorni, ma ora è arrivata la conferma definitiva. I due comici prenderanno il posto di chi li ha preceduti, portando il loro stile sul palco dell’Ariston. I fan sono curiosi di vedere come si muoveranno in questa nuova avventura. La scelta di Conti ha già generato molte reazioni sui social.

Due nuovi co-conduttori per il prossimo Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti con un video messaggio ha annunciato la presenza di Lillo e Andrea Pucci sul palco con lui e Laura Pausini in due serate distinte. Nuovo annuncio mattiniero da parte di Carlo Conti sui social. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 ha svelato chi lo affiancherà insieme a Laura Pausini nel ruolo di co-conduttore per le serate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Con una simpatica gag, il presentatore ha inscenato una chiamata dove ha rivelato che Lillo (già preannunciato nei giorni scorsi da AdnKronos) e Andrea Pucci saliranno sul palco del Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, Lillo e Andrea Pucci sono i nuovi co-conduttori: l’annuncio di Carlo Conti

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: Prevedo floppissimo; Lillo coconduttore a Sanremo, ecco quando; Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore: ecco quando salirà sul palco dell’Ariston; Festival di Sanremo 2026 è Lillo il terzo co-conduttore.

Sanremo 2026, Carlo Conti: «Lillo e Andrea Pucci co-conduttori. Le donne? Arrivano la prossima settimana»Carlo Conti continua a tebere accesi i riflettori su Sanremo 2026 e lo fa come ormai da tradizione: con un annuncio social capace di ... msn.com

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook