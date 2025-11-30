Sanremo 2026 chi è Sayf | il rapper italo-tunisino scelto da Carlo Conti

Webmagazine24.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sayf è uno dei 30 big di Sanremo 2026. Il rapper italo-tunisino è stato annunciato oggi, domenica 30 novembre, come concorrente del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 febbraio. Ma chi è Sayf?   Sayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sanremo 2026 232 sayfSanremo 2026, chi &#232; Sayf: il rapper italo-tunisino scelto da Carlo Conti - Sayf è un rapper di 26 anni, classe 1999, nato da madre tunisina e padre italiano a Genova e cresciuto tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Da msn.com

sanremo 2026 232 sayfSayf, chi &#232; il rapper genovese italo-tunisino tra i 30 Big di Sanremo 2026: da Vevo e Spotify al palco dell'Ariston - Sayf, astro nascente del rap italiano classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026 con la sua storia unica: nato a Genova da padre ligure e madre tunisina, Adam Sayf Viacava fonde ... Riporta msn.com

sanremo 2026 232 sayfFestival di Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i cantanti in gara. Tra i protagonisti Patty Pravo, Tommaso Paradiso, Sayf e J Ax - Una lista di cantanti che dimostra la varietà della musica italiana. Come scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 232 Sayf