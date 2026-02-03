Pieraccioni e Panariello e lo sfottò a Carlo Conti | A Sanremo manca solo Spongebob Se invita anche il corvo Rockfeller ricoveriamolo – Il video

Pieraccioni e Panariello prendono in giro Carlo Conti a modo loro. Durante un video sui social, Pieraccioni dice che a Sanremo manca solo Spongebob e, se invita anche il corvo Rockefeller, lo dovrebbero ricoverare. Poi scherza su Conti e su altri personaggi, come Calimero, con battute che fanno sorridere i fan.

«Eh Giorgio ascolta, quell’altro si è impazzito. Calimero si è impazzito». Così Leonardo Pieraccioni torna a scherzare sui social insieme ai suoi amici comici toscani. Quel “Giorgio” con cui parla al telefono è evidentemente Panariello, mentre “Calimero” altri non è che Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo. Ed è proprio a lui che si riferisce Pieraccioni quando commenta così le scelte dell’amico: «L’anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest’anno Sandokan. Gli manca solo Spongebob e Mary Poppins. Quest’anno noi non ci andremo, non ci mescoliamo». La risposta di Panariello a Pieraccioni.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Carlo Conti

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pieraccioni, Conti e Panariello

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Verissimo: Carlo Conti: L'amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello Video; Pieraccioni, la gag ‘contro’ Carlo Conti a Sanremo: Topo Gigio, Sandokan, manca solo…; Carlo Conti: Amo prendere il sole in estate, ma non faccio lampade. Da giovane ho lavorato in banca ma era noioso; Carlo Conti ospite a Verissimo domenica 1 febbraio.

Sanremo 2026, Pieraccioni e Panariello stufi: la bordata (ironica) a Conti dopo l'annuncio di Can YamanIl Festival di Sanremo non è ancora iniziato, eppure il clima intorno alla prossima edizione è già incandescente. Tra annunci, aspettative e nomi che dividono il pubblico, a catalizzare l’attenzione ... libero.it

Pieraccioni, la gag 'contro' Carlo Conti a Sanremo: Topo Gigio, Sandokan, manca solo...(Adnkronos) - Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tornano a prendersi bonariamente gioco di Carlo Conti. Con un video condiviso sui social, l'attore toscano mette in scena una gag telefonica con ... msn.com

Martedì 3 febbraio, oggi a È Sempre Mezzogiorno si parla anche di Sanremo 2026! Mancano solo tre settimane all’inizio del Festival e il nostro amico Carlo Conti sta svelando un po’ alla volta le sue sorprese! Sanremo si avvicina… e noi ci prepariamo con - facebook.com facebook

Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com