Festival di Sanremo 2026 | telefonata gag Pieraccioni-Panariello Conti invita Topo Gigio e Sandokan! Non ci mescoliamo

FIRENZE – Mancano ormai pochi giorni all'inizio del Festival di Sanremo e Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello tornano a prendersi bonariamente gioco di Carlo Conti. Con un video condiviso sui social, il regista toscano mette in scena una gag telefonica con Panariello, prendendo di mira il conduttore e direttore artistico del Festival. Pieraccioni commenta le scelte di Conti: "Eh Giorgio. ascolta, ma quell'altro si è impazzito. Calimero si è impazzito. L'anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest'anno Sandokan", dice facendo riferimento all'annuncio di Can Yaman – protagonista della serie Rai 'Sandokan' – tra i co-conduttori della prima serata del Festival, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.

