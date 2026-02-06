Sanremo 2026 Pucci co-conduttore? Come rosica Selvaggia Lucarelli

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi condurrà il Festival di Sanremo 2026. Lillo sarà in scena il 25 febbraio, mentre Andrea Pucci il giorno successivo. La notizia ha scatenato reazioni sui social, con alcuni commenti di Selvaggia Lucarelli che non sono passati inosservati. La polemica è aperta, e i fan aspettano di scoprire se ci saranno altre novità.

"Bene, bene, bene. Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26. E non finisce qui.". Così in un post su Instagram, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato Lillo in co-conduzione il 25 febbraio e Andrea Pucci per la serata del 26 febbraio. "La prox settimana le co-conduttrici e altre sorprese per Sanremo2026", ha aggiunto il presentatore toscano. Neanche il tempo di annunciare le new entry sul palco di Sanremo e sono già arrivati i primi rosiconi. A cominciare da Selvaggia Lucarelli. "Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Carlo Conti, criticando la scelta di Andrea Pucci come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2026 torna a Sanremo dal 24 al 28 febbraio, e quest’anno ci sarà una novità: tra i conduttori ci sarà anche Can Yaman, che affiancherà Pucci e Lillo.

