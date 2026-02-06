Sanremo 2026 | Can Yaman co-conduttore insieme a Pucci e Lillo

Il Festival di Sanremo 2026 torna a Sanremo dal 24 al 28 febbraio, e quest’anno ci sarà una novità: tra i conduttori ci sarà anche Can Yaman, che affiancherà Pucci e Lillo. La scelta ha sorpreso molti, anche perché il festival si svolgerà in un periodo diverso dal solito, in pieno inverno, e si terrà ancora al Teatro Ariston. La Rai ha deciso di puntare su questa formula per attirare l’attenzione e mantenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante le Olimpiadi invernali di Milano-Cort

La grande attesa per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente cominciata. Dopo l’emozione per le Olimpiadi invernali Milano?Cortina, che si concluderanno a fine febbraio e hanno spinto la Rai a ripensare il calendario televisivo, il celebre appuntamento canoro torna con una collocazione insolita, dal 24 al 28 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo. Per cinque serate popolate di musica, ospiti e spettacolo, la conduzione sarà guidata da Carlo Conti, affiancato per l’intera manifestazione da Laura Pausini. Ma uno degli elementi che sta più catturando l’attenzione del pubblico riguarda la scelta dei co-conduttori, confermati ufficialmente nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore insieme a Pucci e Lillo Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, co-conduttori Can Yaman, Lillo e Andrea Pucci Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Andrea Pucci oltre a Lillo come co-conduttore: "Sono unico comico di destra" Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival; Can Yaman è pronto a conquistare il Festival di Sanremo; Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata; Sanremo 2026, Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e Pausini. Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026: quanto guadagna per la prima serataCan Yaman co-conduttore a Sanremo 2026. Dopo il successo di Sandokan, ecco quanto potrebbe guadagnare sul palco dell'Ariston. donnaglamour.it Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata con Carlo Conti e Laura PausiniClasse 1989, Can Yaman è uno degli attori più riconosciuti del panorama televisivo contemporaneo, con una carriera che lo ha reso una star di fama internazionale. Il suo arrivo a Sanremo rappresenta ... tg.la7.it Dopo Laura Pausini, Achille Lauro, Can Yaman e Lillo, al Festival di Sanremo arriva anche Andrea Pucci. Sarà co-conduttore nella serata di giovedì. facebook È ufficiale: Can Yaman sarà co-conduttore di #Sanremo2026 nella prima serata del Festival, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. La notizia è appena stata data al TG1 #Sandokan #CanYaman #TG1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.