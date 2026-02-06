Sanremo 2026 la scelta a sorpresa di Conti | Lillo e Pucci co-conduttori all’Ariston

Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori di questa edizione del Festival di Sanremo: Lillo Petrolo e Andrea Pucci. La scelta sorprende, perché i due sono volti noti della comicità italiana e portano un tocco di leggerezza alle serate all’Ariston. La loro presenza è stata confermata per due serate, senza grandi preavvisi, lasciando i fan curiosi di vedere come si svilupperà questa novità.

Il Festival di Sanremo 2026 continua a prendere forma con nuove e divertenti sorprese. Carlo Conti ha scelto due volti noti della comicità italiana per affiancarsi nella conduzione: Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori di due serate della 76esima edizione del festival più amato d’Italia. L’annuncio social di Carlo Conti. Il direttore artistico ha scelto un modo originale e divertente per comunicare la notizia ai suoi fan. Attraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha pubblicato un video umoristico che simulava delle “chiamate” dirette ai due comici. Un approccio che rispecchia perfettamente lo spirito che caratterizzerà queste serate, dove la comicità si mescolerà alla tradizione sanremese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

