Sanremo 2026 Lillo e Pucci co-conduttori | l’annuncio social di Carlo Conti

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato sui social i nomi dei co-conduttori di Sanremo 2026. Saranno Lillo Petrolo e Andrea Pucci a condurre con lui alcune serate del festival, che quest’anno arriva alla sua 76esima edizione. La notizia ha già fatto il giro del web, con i due comici pronti a salire sul palco dell’Ariston.

Due comici sul palco dell'Ariston. Saranno Lillo Petrolo e Andrea Pucci ad affiancare Carlo Conti in due delle serate di Sanremo 2026, la 76esima edizione del Festival. L'annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico attraverso i suoi canali social, con un video ironico in cui simula la telefonata ai due artisti per proporre loro il ruolo. Entrambi, come prevedibile, hanno accettato. Nel dettaglio, Lillo sarà protagonista della seconda serata, mercoledì 25 febbraio, mentre Andrea Pucci salirà sul palco giovedì 27 febbraio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026.

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com