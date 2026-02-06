Sanremo 2026 | da Andrea Pucci a Lillo il cast si delinea Ma è polemica

La polemica si infiamma tra il pubblico e sui social dopo l'annuncio del cast di Sanremo 2026. Carlo Conti ha svelato i nomi di alcuni ospiti, tra cui Andrea Pucci e Lillo, scatenando reazioni contrastanti. Molti si aspettavano qualcosa di diverso, e ora sui social si discute animatamente sulle scelte fatte per la prossima edizione.

Come la battuta omofoba pronunciata ai danni di Tommaso Zorzi nel corso dei suoi spettacoli a teatro nel 2022, un commento provocatorio che ha scatenato il dibattito su cosa sia satira e cosa sia offesa. Stesso discorso quando il comico è stato insignito dell'Ambrogino d'oro, ossia la massima onorificenza civica di Milano: cosa che ha portato diverse persone a pensare che il riconoscimento fosse eccessivo oltre che influenzato da reazioni clientelari, legati a una cosiddetta comicità politicamente scorretta vicina a una certa classe politica. Tralasciando il fatto che Conti sapeva benissimo di incontrare una reazione avversa da parte di una certa fetta di pubblico - ha, infatti, deciso subito di limitare i commenti sotto il suo post su Instagram -, viene da chiedersi perché Sanremo dia una vetrina a personaggi evidentemente ambigui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

