A Sanremo, la presenza di Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori sta facendo discutere. La scelta di chiamare Pucci, noto per alcune sue posizioni giudicate sessiste e omofobe, ha acceso le polemiche sui social e tra gli addetti ai lavori. La questione divide il pubblico, che si domanda se sia opportuno affidare un ruolo così importante a chi ha espresso opinioni controverse.

A Sanremo ci saranno anche Lillo e Andrea Pucci come co- conduttori. La scelta su quest'ultimo sta facendo discutere a causa di molte sue posizioni spesso giudicate sessiste e omofobe Carlo Conti con un video questa mattina ha annunciato i nomi dei due co- conduttori comici a Sanremo. Lillo, com’era stato da molti anticipato, ci sarà mercoledì per la seconda serata. A lui si aggiunge Andrea Pucci che ci sarà il giovedì. Inoltre Carlo Conti ha rivelato che nella prossima settimana darà altri annunci relativi alle co- conduttrici e altre novità che ci saranno nelle serate del festival. Mancano 18 giorni a Sanremo e l’attesa si fa sentire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Lillo e Andrea Pucci co- conduttori: è polemica

Approfondimenti su Sanremo Andrea Pucci

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente chi saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i nomi dei due co-conduttori che lo affiancheranno sul palco di Sanremo 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La fiera del maschio, a Sanremo 2026 solo conduttori uomini (a parte Laura Pausini): svelati i nomi

Ultime notizie su Sanremo Andrea Pucci

Argomenti discussi: Lillo a Sanremo, l'attore sarà co-conduttore della quarta serata del Festival; Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo, Lillo Petrolo co-conduttore nella serata delle cover: l'indiscrezione; Sanremo 2026, le ultime indiscrezioni partendo da Lillo Petrolo co-conduttore della serata cover.

Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimentiCarlo Conti annuncia su Instagram Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ma qualcuno storce il naso ... corrieredellosport.it

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

Dopo Laura Pausini, Achille Lauro, Can Yaman e Lillo, al Festival di Sanremo arriva anche Andrea Pucci. Sarà co-conduttore nella serata di giovedì. facebook

Andrea Pucci sarà co-conduttore di #Sanremo2026 nella terza serata x.com