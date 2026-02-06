Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i nomi dei due co-conduttori che lo affiancheranno sul palco di Sanremo 2026. Si tratta di Andrea Pucci e Lillo, che prenderanno parte a due serate della 76esima edizione del Festival. I nomi sono stati svelati poco fa, creando già entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Carlo Conti ha ufficializzato poco fa i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno in due serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci a salire sul palco dell’Ariston, portando la loro comicità in una delle manifestazioni più seguite della televisione italiana. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore attraverso i suoi canali social. Conti ha pubblicato un video umoristico che simulava una chiamata telefonica ai due artisti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sanremo 2026, Carlo Conti “chiama” Andrea Pucci e Lillo come co-conduttori (ecco in quali serate)

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com