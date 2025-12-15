Nuovi medici di base a Roma il sindacato | Illegittima la divisione della Regione in ambiti carenti
“La suddivisione in zone della provincia di Roma per l’individuazione degli ambiti carenti per i medici di base è illegittima”. L’accusa arriva dalla Fimmg, la Federazione italiana medici di famiglia, del Lazio.Il riferimento è alla graduatoria pubblicata dalla Regione lo scorso 18 novembre, a. Romatoday.it
NUOVI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
