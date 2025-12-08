A Fiorenzuola la pet therapy nel Day hospital di Oncologia
A Fiorenzuola, nel Day hospital di Oncologia, è stata avviata una nuova iniziativa di umanizzazione delle cure attraverso le attività assistite con animali. Questa proposta, realizzata con il supporto di Amop, mira a migliorare il benessere dei pazienti oncologici durante il percorso di cura.
Da alcune settimane nel Day hospital di Oncologia dell'ospedale di Fiorenzuola è attiva una nuova proposta di umanizzazione delle cure: le attività assistite con animali, realizzate grazie al sostegno di Amop, l'associazione che da anni affianca i pazienti oncologici del territorio.
