Centro di Oncologia e Radioterapia | Day Hospital in piena operatività nella nuova sede

Il Centro di Oncologia e Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha riaperto il suo Day Hospital nella nuova sede, offrendo servizi di diagnosi e cura. Il personale ha accolto i pazienti, garantendo continuità nelle attività cliniche dopo il trasferimento. La nuova struttura è operativa e pronta a supportare le esigenze dei pazienti, assicurando un ambiente moderno e funzionale per le terapie oncologiche.

Il personale dell'Oncologia medica e della Radioterapia ha accolto questa mattina i pazienti nella nuova sede del Centro di Oncologia e Radioterapia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che ha avviato le attività dopo il trasloco delle strutture. Il Day Hospital oncologico, dal 14.

