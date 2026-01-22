Sanità | Garavaglia Pd ‘Ssn deve rispondere a bisogni in modo efficace e creativo’

Il ministro Garavaglia sottolinea l’importanza di un Sistema Sanitario Nazionale in grado di rispondere ai bisogni della popolazione in modo efficace e innovativo. È fondamentale rivedere le modalità di studio e analisi delle esigenze sanitarie, affinché le risposte amministrative siano all’altezza delle sfide attuali. Solo attraverso un approccio serio e creativo si può garantire un sistema più adeguato e sostenibile per tutti.

“Bisogna tornare a studiare seriamente i bisogni e alla conoscenza dei bisogni deve corrispondere una risposta amministrativa creativa ed efficace del Ssn. Per questo sono preoccupata quando si dà troppa enfasi alla norma: la norma è rigidissima e, quando finalmente cambia, il mondo è già cambiato di nuovo”. Così, Mariapia Garavaglia, ex ministro della Salute dal 1993 al 1994, partecipando alla presentazione del 21esimo Rapporto sanità del Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) nella sede del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanità, Garavaglia (Pd): "Rivedere legge Ssn, servizi a persona coprano intero arco vita"

Sanità, Sereni (Pd): "Ssn mostra delle crepe, serve un cambiamento"

