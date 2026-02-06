Sanità e liste d' attesa Vignali Forza Italia fa il confronto con il periodo pre-covid | C' erano più prestazioni

Da forlitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della pandemia, le cose erano diverse. Vignali di Forza Italia ricorda che, all’epoca, i tempi di attesa erano più brevi e si effettuavano molte più prestazioni rispetto a oggi. Ora, con il sistema sotto pressione, le liste si allungano e i servizi si riducono, evidenziando una differenza netta rispetto al passato.

“Prima della pandemia a Forlì le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni". Così il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, facendo il confronto per 25 diverse prestazioni sanitarie tra i periodi di.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forlì Lista Di Attesa

Sanità e liste d'attesa, Forza Italia presenta esposto ai Nas

Liste d’attesa in sanità: 30% delle prestazioni in intramoenia 

Le liste d’attesa in sanità restano un problema aperto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Forlì Lista Di Attesa

Argomenti discussi: Liste d’attesa: intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari. Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas; Sanità e liste d'attesa, la ricetta Decaro può poco contro un sistema marcio; Il rapporto dei Nas sulla sanità e le liste d’attesa col trucco; Sanità ferrarese: preoccupano i rilievi della Corte dei Conti sulle liste d’attesa.

LISTE D’ATTESA E ATTO AZIENDALE ASL TERAMO, GIOVEDÌ IN COMMISSIONE VIGILANZA TRA CRITICITÀ E INTERROGATIVILe liste d’attesa della sanità abruzzese, con tempi che in alcuni casi arriverebbero fino al 2029, e il contestato atto aziendale della Asl di Teramo tornano al centro del dibattito politico e istituz ... certastampa.it

Liste d’attesa e rapporto con i medici: incontro sulla sanitàSESTO FIORENTINO - Si è tenuto giovedì nei locali dell’associazione comunale Anziani un incontro sulla sanità in Toscana. Durante l’incontro sono ... piananotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.