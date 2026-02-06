Sanità e liste d' attesa Vignali Forza Italia fa il confronto con il periodo pre-covid | C' erano più prestazioni
Prima della pandemia, le cose erano diverse. Vignali di Forza Italia ricorda che, all’epoca, i tempi di attesa erano più brevi e si effettuavano molte più prestazioni rispetto a oggi. Ora, con il sistema sotto pressione, le liste si allungano e i servizi si riducono, evidenziando una differenza netta rispetto al passato.
“Prima della pandemia a Forlì le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni". Così il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, facendo il confronto per 25 diverse prestazioni sanitarie tra i periodi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Forlì Lista Di Attesa
Sanità e liste d'attesa, Forza Italia presenta esposto ai Nas
Liste d’attesa in sanità: 30% delle prestazioni in intramoenia
Le liste d’attesa in sanità restano un problema aperto.
Ultime notizie su Forlì Lista Di Attesa
Argomenti discussi: Liste d’attesa: intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari. Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas; Sanità e liste d'attesa, la ricetta Decaro può poco contro un sistema marcio; Il rapporto dei Nas sulla sanità e le liste d’attesa col trucco; Sanità ferrarese: preoccupano i rilievi della Corte dei Conti sulle liste d’attesa.
LISTE D’ATTESA E ATTO AZIENDALE ASL TERAMO, GIOVEDÌ IN COMMISSIONE VIGILANZA TRA CRITICITÀ E INTERROGATIVILe liste d’attesa della sanità abruzzese, con tempi che in alcuni casi arriverebbero fino al 2029, e il contestato atto aziendale della Asl di Teramo tornano al centro del dibattito politico e istituz ... certastampa.it
Liste d’attesa e rapporto con i medici: incontro sulla sanitàSESTO FIORENTINO - Si è tenuto giovedì nei locali dell’associazione comunale Anziani un incontro sulla sanità in Toscana. Durante l’incontro sono ... piananotizie.it
Il centrodestra è stabile, con Fratelli d'Italia primo al 29,9%. Sale Forza Italia, che allunga lo stacco con la Lega. Complessivamente stabili anche le opposizioni che, al netto di qualche minima variazione per Partito democratico e Movimento 5 Stelle, si manten facebook
L'Olimpico deserto, la campagna #LiberaLaLazio, la petizione indetta da @fede_marconi e @aciapparoni. Claudio #Lotito è nel mirino dei tifosi: il rischio è che ci finisca di mezzo anche Forza Italia Di Ettore Bellavia #4febbraio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.