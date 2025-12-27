Esplosione in una moschea in Siria durante la preghiera del venerdì | almeno otto morti
Un’esplosione ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite altre 18 durante le preghiere del venerdì all’interno di una moschea nella città di Homs in Siria, ha dichiarato il ministero della Salute. Le immagini dell’agenzia di stampa statale siriana Sana mostrano l’interno della moschea Imam Ali ibn Abi Talib con pareti nere e bruciate, finestre rotte e sangue sul tappeto. Le autorità ritengono che un esplosivo sia stato fatto esplodere all’interno dell’edificio, riferisce Sana, citando una fonte di sicurezza. Mentre le autorità sono ancora alla ricerca dei colpevoli, il gruppo jihadista Saraya Ansar al-Sunnah ha dichiarato di essere il mandante dell’esplosione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
