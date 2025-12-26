Attentato in Siria esplosione in moschea durante la preghiera | 6 morti e 21 feriti

Un’esplosione improvvisa, nel momento più affollato della giornata, ha trasformato la preghiera del venerdì in una strage. È di almeno sei morti e ventuno feriti il bilancio di un attentato avvenuto in Siria, all’interno di una moschea nella città di Homs, la terza del Paese per popolazione. L’attacco è avvenuto mentre i fedeli erano raccolti in preghiera, rendendo ancora più grave l’impatto umano dell’esplosione. Le autorità locali parlano di un’azione mirata, condotta con ordigni esplosivi piazzati all’interno dell’edificio religioso. Le prime immagini diffuse dai media statali mostrano tappeti intrisi di sangue, muri danneggiati, finestre in frantumi e segni evidenti di incendio, a testimonianza della violenza della deflagrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

