sangiovese nuovo torna la gara a collinello

A Collinello torna la gara del Sangiovese nuovo. La tradizione, che unisce passione e comunità, si ripete anche quest’anno. Gli agricoltori e gli appassionati sono pronti a mettere alla prova i loro vini, in una giornata dedicata alla valorizzazione di questa varietà. La manifestazione richiama molti visitatori e si conferma come un momento importante per il territorio.

Il profumo del Sangiovese nuovo è pronto a tornare protagonista a Collinello, dove una tradizione che unisce convivialità, passione contadina e spirito di comunità si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo il successo dello scorso anno, la ‘ Gara del Sangiovese Nuovo ’ è pronta a festeggiare la sua 41ª edizione, in programma oggi, confermando sede e formula che hanno decretato l’ottima riuscita dell’edizione precedente. Anche quest’anno l’evento, promosso dall’Asd Collinello, si svolgerà nella sala del ristorante ‘Luis’, nella frazione bertinorese, luogo ormai diventato punto di riferimento per una serata che coniuga la degustazione dei vini in concorso con una cena all’insegna della tradizione gastronomica romagnola, capace di richiamare ogni anno un pubblico numeroso e affezionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

