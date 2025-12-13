La tenuta super-premiata inventa un nuovo spumante a base Sangiovese l' affinamento in una antica grotta

La cantina Tenuta Sant’Aquilina presenta un nuovo spumante a base Sangiovese, frutto di un innovativo processo di affinamento in un’antica grotta. Questa etichetta autentica e dal carattere distintivo celebra il territorio delle colline di Rimini e della Romagna, valorizzando le tradizioni locali e l’eccellenza dell’enologia regionale.

La cantina Tenuta Sant'Aquilina annuncia la nascita del suo nuovo spumante a base Sangiovese, un'etichetta che celebra in modo autentico e profondo il legame con il territorio che ha visto nascere questo vino, simbolo delle colline di Rimini e della Romagna. Almanìni Rosè Extra Brut Metodo.

