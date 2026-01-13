Burrata capocollo e Sangiovese | la Romagna sposa la Puglia nel nuovo locale della città

Il nuovo locale “Ardito”, in viale Spazzoli 12/b a Forlì, unisce i sapori di Romagna e Puglia. Con una selezione di ingredienti di qualità e un’atmosfera semplice e accogliente, propone un’esperienza autentica di cucina regionale. Apre a metà gennaio, offrendo ai clienti un luogo per gustare specialità come burrata, capocollo e Sangiovese, accompagnate da musica e buon vino. Un’occasione per riscoprire i sapori tradizionali in un contesto

Romagna e Puglia si incontrano su un tagliere condiviso accompagnato da vino e musica di sottofondo. Ingredienti semplici ma di qualità, così si presenta il nuovo locale di viale Spazzoli, "Ardito", una pizzicheria che aprirà le sue porte a metà gennaio al civico 12b e che proporrà ai forlivesi.

