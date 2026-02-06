Sandro Roberto Jihed Federico Gli ultimi caduti sul luogo di lavoro

Un’altra tragedia sul lavoro si è verificata nell’area sud est dell’hinterland. Questa volta, sono stati Sandro, Roberto, Jihed e Federico le vittime di un incidente che ha spezzato quattro vite in pochi attimi. È successo solo lo scorso novembre, confermando come gli incidenti sul lavoro restino una minaccia concreta e quotidiana. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, mentre le autorità avviano nuovi controlli per cercare di evitare che simili tragedie si ripetano.

L’ultima tragedia sul lavoro del 2025 nell’area sud est dell’hinterland risale solo all’ultimo novembre. A perdere la vita, alla Mps Maresca, storica ditta di recupero metalli e carta della zona industriale di Gessate, il camionista sessantunenne Sandro Pellizzaro. La mattina del 21 novembre, arrivato in trasferta da Padova, fu investito e ucciso da un muletto in movimento sul piazzale dell’azienda. Pochi mesi prima, a Carpiano, nel grande polo logistico della Dhl, era toccata a Roberto Vitale, autotrasportatore sessantenne, morto sul colpo dopo essere stato accidentalmente investito da un mezzo pesante condotto da un collega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sandro, Roberto, Jihed, Federico. Gli ultimi caduti sul luogo di lavoro Approfondimenti su Sandro Roberto Morto sul lavoro, gli amici della pallavolo Cascina ricordano Federico: "Ci mancherà tanto" La Pallavolo Cascina ricorda Federico Ricci, 50 anni, scomparso a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Livorno. Uomini e Donne: Agnese bacia Roberto sotto gli occhi di Federico Mastrostefano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sandro Roberto Argomenti discussi: Sandro, Roberto, Jihed, Federico. Gli ultimi caduti sul luogo di lavoro. Sandro, Roberto, Jihed, Federico. Gli ultimi caduti sul luogo di lavoroL’ultima tragedia sul lavoro del 2025 nell’area sud est dell’hinterland risale solo all’ultimo novembre. A perdere la vita, ... ilgiorno.it Workout metabolico total body! Tutti i dettagli nel video #sandrorobertocoach #workout #fitnessmotivation #fitness #bodybuilding #gym #functionaltraining facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.