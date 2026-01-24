Morto sul lavoro gli amici della pallavolo Cascina ricordano Federico | Ci mancherà tanto

La Pallavolo Cascina ricorda Federico Ricci, 50 anni, scomparso a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Livorno. La società esprime il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari, sottolineando il dolore per la perdita di un amico e compagno. Un momento di riflessione su quanto accaduto, in un giorno che lascia un vuoto profondo nel mondo dello sport e della comunità.

Sono parole intrise di rabbia e dolore quelle che la società Pallavolo Cascina nella giornata di oggi sabato 24 gennaio ha scelto per salutare Federico Ricci, il 50enne livornese residente a Ponsacco morto sul lavoro venerdì 23 gennaio a causa di un incidente avvenuto a Livorno nel quartiere.

