Uomini e Donne | Agnese bacia Roberto sotto gli occhi di Federico Mastrostefano

Litigi, colpi di scena e nuovi intrecci sentimentali animano il Trono Over del 19 novembre. Il regalo di Mario scatena Gemma, mentre Agnese sorprende tutti con un bacio appassionato. Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre il Trono Over è esploso tra litigi, gelosie e nuove dinamiche amorose. Gemma Galgani ha perso la calma dopo aver scoperto che Cinzia si è presentata in studio con un abito regalato da Mario Lenti, scatenando una discussione che ha coinvolto anche Maria De Filippi. Intanto Agnese sorprende tutti con un bacio appassionato con Roberto, mentre Cristiana legge una lunga lettera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Agnese bacia Roberto sotto gli occhi di Federico Mastrostefano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gemma dopo la scorsa puntata… #UominieDonne - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", Flavio bacia Nicole e Martina: è polemica #uominiedonne #18novenbre Vai su X

Uomini e Donne: Agnese bacia Roberto sotto gli occhi di Federico Mastrostefano - Litigi, colpi di scena e nuovi intrecci sentimentali animano il Trono Over del 19 novembre. Scrive movieplayer.it

Uomini e Donne, Agnese dimentica definitivamente Federico e bacia Roberto in studio: ecco la puntata - Durante la puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi mercoledì 19 novembre su Canale 5, abbiamo visto la dama ... Come scrive corrieredellumbria.it

Uomini e donne, baci appassionati tra Agnese e Roberto, i fan: 'Il racconto di una storia' - Nella puntata del 19 novembre c’è stato un ballo ricco di baci per Agnese e Roberto, una coppia approvata sia in studio che dal pubblico a casa ... it.blastingnews.com scrive