Skifidol™ Italian Brainrot Days | il fenomeno pop invade il centro commerciale Campania

Sabato 22 e domenica 23 novembre il Centro Commerciale Campania di Marcianise ospiterà gli Skifidol™ Italian Brainrot Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale porta finalmente dal vivo il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Skifidol™ Italian Brainrot Days: il fenomeno pop invade il centro commerciale Campania

