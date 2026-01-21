Candlelight® | speciale San Valentino a Napoli

Candlelight® a Napoli offre un'esperienza musicale dal vivo dedicata a San Valentino. Organizzata da Fever, questa serie di concerti crea un’atmosfera intima e raffinata per condividere momenti speciali nel mese dedicato all’amore. Un'opportunità per ascoltare musica di qualità in un contesto suggestivo, ideale per celebrare con eleganza e tranquillità.

Candlelight®, la serie di concerti dal vivo creata da Fever, porta a Napoli un'esperienza indimenticabile per celebrare il mese di San Valentino. L'appuntamento, in programma il 15 febbraio alle 17:30 e 19:30 presso PALAZZO CARACCIOLO NAPOLI Hilton affiliate, vedrà un quartetto d'archi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stefano De Martino celebra nozze in diretta: arriva lo speciale di San Valentino di Affari tuoiStefano De Martino condurrà uno speciale di Affari tuoi in onda in prima serata, in occasione di San Valentino.

San Valentino, cena spettacolo 'A Rosa e Valentino al Vic' StreetIl 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#Candlelight#TributoColdplay#candels#napoli#music#cello

Argomenti discussi: Niente cinema o ristorante: quest'anno il miglior piano di San Valentino a Roma è un concerto a lume di candela in una location storica; Il miglior piano per questo San Valentino? Un romantico concerto a lume di candela dove le melodie di Titanic e Romeo e Giulietta risuonano in due location storiche di Milano; COSA FARE A SAN VALENTINO A VERONA? – VISIT VERONA.NET; Candlelight a Torino: scopri la nuova stagione di concerti del 2026 tra la luce di mille candele, atmosfere intime e location storiche.

Candlelight celebra San Valentino a Bari: concerto romantico a lume di candela il 14 febbraioData e ora: 14 febbraio 2026, ore 19.00 Con Candlelight, Fever continua a portare nelle città di tutto il mondo format innovativi che uniscono musica, arte e scenari suggestivi, confermandosi punto di ... giornaledipuglia.com

Con Fever San Valentino si vive dal vivo: musica, jazz e format immersivi in tutta ItaliaCandlelight, jazz e format interattivi: Fever propone un San Valentino 2026 fatto di esperienze culturali e spettacoli dal vivo in 16 città ... techprincess.it

Desideriamo ringraziare di cuore il Comune di Pianello Val Tidone, gli Organizzatori, i favolosi musicisti e tutte le persone che, grazie all'evento CANDLELIGHT ci hanno rese protagoniste di una generosa donazione, rendendo ancora più speciale u - facebook.com facebook