Cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale a Messina in tre uccisi a colpi di pistola

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina. Hanno subito colpi di pistola e sono stati trovati senza vita, con le ferite ancora aperte. La scena ha scatenato shock tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Tre cacciatori, usciti per una battuta di caccia, trovati morti nel bosco di Montagnareale (Messina): i corpi trovati crivellati di colpi di pistola. Questa mattina, tre uomini sono stati trovati morti in un bosco vicino a Montagnareale, nel Messinese. Questa mattina, nel bosco vicino a Montagnareale, sono stati trovati i corpi di tre uomini. Messina, tre cacciatori trovati morti nel bosco con i corpi crivellati di proiettili. La macabra scoperta: E' giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di tre cacciatori. Messina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatori. Erano usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona.

