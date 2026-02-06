San Gennaro Vesuviano controlli nei locali notturni | sequestri e verifiche ASL

I carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno fatto un blitz in un locale notturno di San Gennaro Vesuviano. Durante le verifiche hanno scoperto alimenti senza tracciabilità e problemi edilizi. Sono stati sequestrati diversi prodotti e avviate le procedure per sistemare le irregolarità. L’operazione prosegue con controlli più approfonditi sui locali della zona.

Carabinieri e ispettori del lavoro passano al setaccio un locale: alimenti senza tracciabilità e verifiche edilizie in corso. Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nei locali notturni dell'area metropolitana. Questa volta i militari della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno concentrato l'attenzione su un locale per eventi situato in piazza Margherita. Alimenti senza tracciabilità: scatta il sequestro. Durante l'ispezione, condotta insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Napoli e al personale dell' ASL Napoli 3 Sud, sono stati rinvenuti alimenti privi della necessaria tracciabilità, elemento essenziale per garantire sicurezza e tutela dei consumatori.

