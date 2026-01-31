Sant’Antimo controlli nei locali notturni | irregolarità sanitarie e prescrizioni dell’ASL

I carabinieri e la ASL di Napoli 2 Nord sono entrati in azione in un noto locale notturno di Sant’Antimo. Durante i controlli hanno trovato diverse irregolarità: problemi con l’igiene, la sicurezza e la gestione degli alimenti. Sono state emesse prescrizioni e richieste di intervento immediato per mettere in regola il locale.

Carabinieri e ASL Napoli 2 Nord ispezionano un noto locale notturno: riscontrate difformità su igiene, sicurezza, manutenzione e conservazione degli alimenti. Nessun problema di ordine pubblico. Sant'Antimo – Controlli serrati nei locali notturni della zona. Nella notte, i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, insieme ai militari della Tenenza locale e al personale dell'ASL Napoli 2 Nord, hanno ispezionato un noto locale del territorio nell'ambito di un servizio mirato alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica. Le irregolarità riscontrate. Durante l'ispezione sono emerse numerose difformità sia sul piano sanitario sia su quello della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

