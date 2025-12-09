Immacolata controlli intensificati in Val Fortore | multe sequestri e verifiche nei locali
Weekend lungo dell’Immacolata: i Carabinieri potenziano i controlli in Val Fortore con 16 pattuglie, verifiche nei locali, sanzioni e proposte di foglio di via. Controlli a tappeto nei comuni della Val Fortore. Nel weekend lungo dell’Immacolata, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno intensificato le attività di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore. L’obiettivo principale era prevenire e reprimere i reati predatori, con particolare attenzione agli attacchi ai bancomat e ai postamat, oltre a contrastare lo spaccio e il consumo di droga e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
