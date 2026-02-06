Salvini sul Decreto Sicurezza | Askatasuna non è dissenso è criminalità Occorre responsabilizzare le famiglie

Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa con toni duri. Durante un comizio, il leader della Lega ha definito “criminalità” il movimento basco Askatasuna, all’interno del dibattito sul Decreto Sicurezza. Salvini ha anche sottolineato la necessità di responsabilizzare le famiglie, puntando a un modello più rigoroso per contrastare i fenomeni di criminalità. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi lo sostiene e chi invece critica le sue parole.

Salvini si pronuncia sul Decreto sicurezza: "Askatasuna non è dissenso, è criminalità. Occorre responsabilizzare le famiglie" Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a difendere con decisione il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal governo, intervenendo ai microfoni di Mattino24, su Radio 24. Un intervento che si inserisce nel clima teso seguito agli scontri di Torino e nel dibattito sempre più acceso tra repressione del dissenso e tutela dell'ordine pubblico. Incitato dal conduttore sulle critiche mosse alle nuove norme – accusate da una parte dell'opposizione di comprimere il diritto a manifestare -, Salvini respinge l'idea che gli episodi di Torino possano essere letti in chiave terroristica.

