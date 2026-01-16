Salvini ha commentato il nuovo decreto sicurezza, suggerendo di militarizzare le stazioni per garantire maggiore sicurezza, affermando che chi è per bene non teme le divise. Ha inoltre affrontato le recenti discussioni sul decreto aiuti all’Ucraina, dichiarando che all’interno della Lega non ci sono divisioni, nonostante alcune opposizioni, come il Team Vannacci, abbiano manifestato durante la votazione.

Il caso del 18enne accoltellato in un istituto tecnico di La Spezia ha servito al leader della Lega, Matteo Salvini, l’occasione per rilanciare il nuovo decreto sicurezza, che prevede maggiori misure volte alla tutela dei cittadini italiani. “Io militarizzerei le stazioni, altro che togliere i militari dalle strade e dalle stazioni, fosse per me ci sarebbero su tutti i treni e tutte le stazioni“, ha tuonato durante il suo intervento a “4 di sera“, che andrà in onda questa sera, ribadendo di essere convinto che “i cittadini per bene non hanno paura della divisa“. Maggiori controlli e più interventi mirati ad evitare gli episodi di violenza giovanile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini sul nuovo decreto sicurezza: “Io militarizzerei le stazioni, chi è per bene non teme le divise”

Leggi anche: Salvini irrita Meloni e Giorgetti: dopo lo strappo sulle pensioni si teme il veto sul decreto per le armi a Kiev

Leggi anche: Nuovo Decreto sicurezza, le proposte di Salvini: sfratti, agenti e migranti

