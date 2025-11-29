Rifare gara significa stop ponte | Salvini rilancia nel giorno della manifestazione

“Rifare un’altra gara vuol dire dire no al ponte”, ha esordito Matteo Salvini parlando del progetto del Ponte sullo Stretto in video-collegamento con l’evento “Connessioni Mediterranee” che si svolge a Reggio Calabria. La dichiarazione del ministro arriva oggi, nel giorno della grande. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La gara per il Ponte sullo Stretto "c'è stata, è stata fatta. È ovviamente collegata ai costi del 2025. Rifare un'altra gara significa dire di no al ponte". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p Vai su X

GESTIONE LAGHETTO SCARDOVI, TUTTO DA RIFARE “GARA DESERTA” . Castel S.Pietro, 14 Novembre. Nel corso del periodo di apertura del bando sono comunque pervenute sei richieste di informazioni finalizzate al sopralluogo e sono stati effettuati tr - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Rifare la gara significa dire no all'opera" - I gruppi consiliari ribadiscono l’urgenza di un tavolo politico per superare divisioni e personalismi ... Lo riporta reggiotv.it

Nella giornata del "No Ponte" Salvini insiste: «Rifare la gare significa dire "non lo vogliamo"» - Il ministro e vicepremier evidenzia che i costi dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia non sono gli stessi di 10 anni fa ... Come scrive lasicilia.it

Ponte sullo Stretto, Salvini spiega perchè non si deve rifare la gara d’appalto - Ma i costi dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia non sono i costi di 10 anni fa. Lo riporta strettoweb.com