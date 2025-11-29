Rifare gara significa stop ponte | Salvini rilancia nel giorno della manifestazione

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifare un’altra gara vuol dire dire no al ponte”, ha esordito Matteo Salvini parlando del progetto del Ponte sullo Stretto in video-collegamento con l’evento “Connessioni Mediterranee” che si svolge a Reggio Calabria. La dichiarazione del ministro arriva oggi, nel giorno della grande. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

