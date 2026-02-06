Salta la messa per le vittime di Covid perché? Vogliono toglierci anche la memoria?

Il 18 marzo si sarebbe dovuto celebrare il quinto anniversario della giornata nazionale della memoria delle vittime del Covid, ma quest’anno la messa è saltata. La decisione ha suscitato polemiche e domande: perché eliminare anche questa commemorazione? Molti si chiedono se si voglia togliere spazio ai ricordi di chi ha perso la vita durante la pandemia. La giornata, che ricorda le vittime, ora rischia di passare inosservata, lasciando molti con l’amaro in bocca.

Il 18 marzo prossimo è il quinto anniversario della giornata nazionale della memoria delle vittime del Covid. Venne istituita dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020 e dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2021. Il testo di legge riporta l'indicazione di momenti commemorativi di diversa natura quali un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale da parte della Rai o iniziative didattiche nelle scuole. Quest'anno l'Associazione sereniesempreuniti, di cui sono consigliere, aveva organizzato, una messa alle ore 18 presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. La comunicazione viene diffusa tramite alcuni giornali, fra i quali Avvenire, vengono inviate centinaia di mail a tutti i sindaci ed i parroci della bergamasca per fare da megafono.

