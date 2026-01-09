A Roma la Messa per le vittime di Crans

A Roma si terrà nel pomeriggio una messa presso la chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo in Via del Corso, dedicata alle vittime dell’incendio nel bar di Crans-Montana del Capodanno. L’evento offre un momento di riflessione e commemorazione, coinvolgendo la comunità locale in ricordo di chi ha perso la vita in quella tragedia.

17.05 Nel pomeriggio la Messa a Roma, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo in Via del Corso, per le vittime del rogo di Capodanno nel bar di Crans-Montana. Presenti le alte cariche dello Stato e i leader delle opposizioni, per quello che la premier Meloni ha definito un "momento di unità nazionale". In chiesa anche sindaco e presidente Regione. Prima dell'inizio della Messa, la presidente del Consiglio ha salutato i familiari presenti.

