Sala Consilina successo per le attività pomeridiane del centro famiglia

Proseguono con successo le attività pomeridiane del centro famiglia a Sala Consilina. Bambini e bambine del comprensorio partecipano numerosi alle iniziative ludico-ricreative e di potenziamento scolastico. Il progetto, promosso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni e finanziato dalla Regione Campania, ottiene risultati positivi e coinvolge attivamente le famiglie della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Proseguono con grande partecipazione e risultati positivi le attività pomeridiane ludico-ricreative e di potenziamento scolastico rivolte a bambini e bambine del comprensorio, promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, nell'ambito del Progetto di rafforzamento del Centro Famiglia finanziato dalla Regione Campania. Le attività, avviate a metà gennaio, sono realizzate dall' Associazione Il Cortile APS in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iris e si svolgono presso il Centro Sociale "Pino Paladino" di Sala Consilina ogni mercoledì e venerdì dalle 15.

