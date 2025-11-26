Sala Consilina vandalizzate le cassette di ascolto | la denuncia del Forum dei giovani
Un gesto vile e irrispettoso ai danni del Forum dei giovani di Sala Consilina: “Solo due settimane fa, abbiamo inaugurato un aspetto cruciale del nostro progetto sul benessere mentale: le cassette di ascolto per il supporto psicologico anonimo. Ci siamo esposti in primis con professionisti e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
