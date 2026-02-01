Carlos Alcaraz conquista il suo primo career Grand Slam a soli 22 anni e 272 giorni. Con questa vittoria, entra di diritto nella storia del tennis mondiale, diventando il più giovane a completare questa impresa. Il pubblico presente si è emozionato per un successo che sembrava impossibile a questa età.

Carlos Alcaraz entra nella storia del tennis mondiale: a soli 22 anni e 272 giorni è il più giovane ha completa il career Grand Slam, conquistando il settimo titolo major della carriera. Novak Djokovic, rimontato e sconfitto in quattro set: applausi comunque al campione serbo per la prestazione di alto livello. Nel tabellone femminile, grande rivincita di Elena Rybakina, che si impone su Aryna Sabalenka e si prende una vittoria pesantissima. Analisi e commenti in diretta a TennisMania Dalle ore 18:15 Sul canale YouTube di OA Sport Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere tutte le analisi sul grande tennis! #Alcaraz #Djokovic #GrandSlam #Tennis #TennisMania #OASport #ATP #WTA #Rybakina #Sabalenka #TennisLive #TennisNews #AustralianOpen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Australian Open 2026 p. 10: Alcaraz missione Slam completata!

Questa mattina, gli occhi sono puntati sull'attesissima finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic.

Questa mattina si gioca la finale degli Australian Open 2026.

