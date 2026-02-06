Sailor Moon il regista Ikuhara | Non è una serie con ragazze magiche è una generalizzazione approssimativa

Kunihiko Ikuhara, il regista di Sailor Moon R, ha preso le distanze dall'etichetta di “ragazze magiche” assegnata alla serie. In un’intervista, ha spiegato che non si tratta di una semplice storia di ragazze con poteri, ma di qualcosa di più complesso. Ikuhara sottolinea che Sailor Moon e anche Utena non si possono ridurre a quel genere. Per lui, definire queste opere come “magical girl” è troppo limitativo, perché affrontano temi e aspetti che vanno oltre quella categoria.

Kunihiko Ikuhara, regista di Sailor Moon R, mette in discussione l'etichetta di "magical girl" associata alla serie, definendo davvero il genere e perché opere come Sailor Moon e Utena, secondo lui, appartengono ad altro. Per decenni Sailor Moon è stata considerata una colonna portante del genere "majokko", ovvero "ragazze magiche". Eppure, uno dei suoi principali artefici non è d'accordo. Kunihiko Ikuhara riapre il dibattito con una definizione sorprendentemente rigorosa, capace di rimettere in discussione un'intera categoria dell'animazione giapponese. Cos'è davvero una magical girl secondo Ikuhara Quando si parla di magical girl, l'immaginario corre subito a trasformazioni iconiche, bacchette scintillanti e protagoniste femminili al centro dell'azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

