Il marchio lasciato da Sailor Moon ha rappresentato una vera rivoluzione nel genere delle maghette e dello shojo, influenzando generazioni di appassionati e contribuendo in modo significativo alla diffusione dell’anime anche in Occidente. La serie, andata in onda tra il 1992 e il 1997, ha consolidato un modello narrativo e stilistico che ancora oggi viene preso come riferimento, conservando un carattere iconico e innovativo. In questo confronto tra l’anime e il manga originale, emerge chiaramente come i due contenuti abbiano adottato approcci distinti, senza Compromettere il loro impatto complessivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sailor moon anime: perché è la serie di riferimento nonostante la polemica